مندوب فلسطين بمجلس الأمن: خريطة نتنياهو في الأمم المتحدة دليل على نوايا إسرائيل لمحو بلادنا

اتهم نائب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، ماجد بامية، الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سياسة ممنهجة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع دولة واحدة تمتد «من النهر إلى البحر» على حساب الأراضي الفلسطينية.

واستشهد خلال كلمته أمام مجلس الأمن، مساء الإثنين، بالخريطة التي رفعها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، مشيرا إلى أنها «لم يكن لفلسطين وجود فيها أصلا».

وتابع: «لا شعار كالشعار الذي يزعج إسرائيل جدًا، بل واقع قوات الاحتلال، جرافاتها، مستوطنوها، مستوطناتها، تحاول أن تبني هذا الواقع عبر العنف».

وأكد أن الوضع على الأرض يشهد «مذبحة كل يوم» حوَلت المدن والقرى الفلسطينية إلى «أرخبيل (أي مجموعة من الجزر)، في بحر من المستوطنات الإسرائيلية والأماكن العسكرية المغلقة»، في حين يواجه الفلسطينيون انحسارا مستمرا في مساحاتهم بفعل الإجراءات التي تفرضها قوات الاحتلال والمستوطنون والحدود غير القانونية تحت العنف والضغط المستمر.

واستعرض سلسلة من المدن والقرى الفلسطينية الممتدة من الشمال إلى الجنوب، قائلا: «من مسافر يطا إلى كفر مالك، إلى الطيبة ودير دبوان، من القدس إلى جنين، ومن نابلس وطولكرم، ومن طوباس إلى بيت لحم والخليل، في كل مكان في فلسطين، يُحشر الفلسطينيون، يُحشرون، ويُقصّبون ويُخنقون بسبب هذا الاحتلال».

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات تحدث بذريعة «ضمان أمن السلطة القائمة بالاحتلال»؛ لكنها «تهدد بقاء الشعب المحتل».

وشدد أن «السبيل الوحيد إلى الأمام هو إنهاء الاحتلال والعنف بشكل نهائي»، مؤكدا أن «فلسطين ملتزمة بعدم اللجوء إلى العنف، قولا وفعلا، ونددت بكل الهجمات ضد كل المدنيين دون أي تمييز، الفلسطينيين منهم والإسرائيليين».