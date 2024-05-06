﻿﻿فرنسا تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلى على رفح

دعت فرنسا، اليوم الاثنين، إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار ورفض عملية عسكرية في رفح، وفقا لنبأ عاجل أوردته قناة "الغد".

واقترحت فرنسا، مؤخراً، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث خيارات لمراقبة محتملة من المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية.

وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، معلقا على النص الذي سيحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة حق النقض (الفيتو ، "إنه مشروع طموح.. سيستغرق وقتا".

ويدعو مشروع القرار أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الذين ما زالوا في غزة لدى حماس وغيرها.