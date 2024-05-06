مقتل 5 أشخاص جراء حادث عمل في صقلية

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لقي خمسة أشخاص حتفهم اليوم الاثنين جراء حادث عمل في جزيرة صقلية الإيطالية في البحر المتوسط، ومن المرجح أن يكون سبب الوفاة هو استنشاق أبخرة سامة داخل مجرور للصرف الصحي.

ووفقا للنتائج الأولية، لقي العمال حتفهم نتيجة استنشاق غازات سامة انبعثت من مياه الصرف الصحي.

ونقل رجل سادس إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات مهددة للحياة.

وحدثت هذه الواقعة خلال أعمال صيانة لمضخة تحت الماء بالقرب من مصنع للنبيذ في بلدية كاستيلداشيا غرب مدينة باليرمو عاصمة جزيرة صقلية. ولم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة للحادث.

وأفادت تقارير إعلامية أن بعض الرجال شكوا من الشعور بالغثيان وضيق التنفس، وربما كان ذلك نتيجة للتسمم بمادة كبريتيد الهيدروجين.