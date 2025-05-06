تشييع جثمان الفنان نعيم عيسى لمقابر المنارة في الإسكندرية

شيعت، اليوم الثلاثاء، أسرة الفنان الراحل نعيم عيسى، جثمانة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في المنارة، منطقة باب شرقي، وذلك عقب صلاة الجنازة عليه.

ورحل "عيسى" عن عالمنا، أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض، وذلك وفقًا لما صرح به الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين.

وكانت ابنة الفنان الراحل أعلنت قبل أيام عن تدهور حالة والدها الصحية، بعد تعرضه لالتهاب رئوى، استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة.

ويُذكر أن الفنان الراحل من مواليد شهر يناير عام 1937، والتحق بفرقة مدبولي، وفرقة الإسكندرية، في بداية حياته الفنية.

وشارك الراحل في العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة في الصالون، وناس كده وكده، وريا وسكينة، والواد سيد الشغال".

وانتقل الفنان الراحل بعد ذلك للعمل فى السينما والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "المتسول، ومين فينا الحرامي، والباشا تلميذ".