رئيس جامعة طنطا يستقبل فرق الاعتماد المؤسسي والبرامجي لكلية الحاسبات والمعلومات

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم بمكتبه، فرق الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال زيارتها لكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك في إطار سعي الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

ترأس الوفد الزائر الدكتورة ياسمين علي حسن فهمي، وضم في عضويته كلًا من الدكتور عبد الحميد أمين عبد الله، والدكتورة لمياء عبد الله أحمد الرفاعي، والدكتور طارق مصطفى محمود شحاتة. وكان في استقبالهم الدكتورة نانسي الحفناوي، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة غنيم، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الاعتماد البرامجي، والدكتورة أمنية البربري، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الاعتماد المؤسسي، والدكتورة صباح شرشور، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد حسين أن الجامعة تولي أولوية قصوى لتطبيق معايير الجودة الأكاديمية في جميع كلياتها وبرامجها، مشيرًا إلى جهودها المستمرة في تطوير البنية التحتية والموارد التعليمية، دعمًا للعملية التعليمية والبحثية، إيمانًا بأهمية الجودة في الارتقاء بمستوى التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعة محليًا وإقليميًا.

وأضاف رئيس الجامعة أن نشر ثقافة الجودة المؤسسية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة، موجّهًا الشكر إلى فرق الجودة بالكليات ومركز ضمان الجودة والمركز الرئيسي للأداء المؤسسي على جهودهم في تهيئة البيئة التعليمية للحصول على الاعتمادات المختلفة.