 الأمم المتحدة: قطع إسرائيل لمياه الشرب في غزة قنبلة صامتة لكنها مميتة - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 مايو 2025 6:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: قطع إسرائيل لمياه الشرب في غزة قنبلة صامتة لكنها مميتة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 5:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 5:07 م

قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو-أجودو، إن تدمير إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للبنية التحتية للمياه في قطاع غزة ومنع الوصول إلى المياه النظيفة، هو بمثابة "قنبلة صامتة لكنها مميتة".

وأوضح أجودو في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن 2.1 مليون شخص في غزة يواجهون أزمة مياه، وأن نحو 70% من البنية التحتية للمياه في المنطقة دُمّرت على يد إسرائيل، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد أن "الغالبية العظمى من سكان القطاع إما لا تصلهم المياه إلا بكميات محدودة جدا، أو أن المياه التي تصلهم ملوثة بشكل خطير".

وأضاف أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكتوبر 2023 شمل الغذاء والماء والكهرباء وسلعا أساسية أخرى.

وأشار إلى أن الأزمة خرجت عن السيطرة، بعد قطع إسرائيل الوصول إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات تنقية المياه والآبار.

وأكد أن التدمير المتعمد لأنظمة المياه يعني استخدام المياه كسلاح في الحرب على غزة.

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