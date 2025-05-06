محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال الرصف برافد الطريق الدولي بنطاق الرياض

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف برافد الطريق الدولي بنطاق قرى مركز الرياض، وذلك بطول 21 كم وعرض 8 أمتار بنطاق قرية الرصيف، وبطول 1.4 كم، وعرض 7 أمتار، بنطاق قرية الحصفة، ضمن مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، والحرص على إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعد جزءًا من خطة الدولة لتحسين كفاءة البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها تحظى بمتابعة دورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية.

وأوضح أن أعمال الرصف تتم متابعتها ميدانيًا، ويتم إعداد تقارير فنية أسبوعية لمتابعة معدلات الإنجاز، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، لاسيما في قطاع الطرق، باعتباره أحد المحاور الحيوية لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.