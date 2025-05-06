السلطات الروسية تُعلن عن هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة على موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء عن تعرض العاصمة الروسية لهجمات جديدة بواسطة طائرات مسيّرة.

وقال سوبيانين على تطبيق "تليجرام" إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ما لا يقل عن عشر طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو من اتجاهات مختلفة. وأضاف أن حطام إحدى الطائرات سقط على أحد الطرق السريعة، لكنه أشار إلى عدم وجود تقارير عن أضرار جسيمة أو إصابات حتى الآن.

وبسبب مخاوف أمنية، تم تعليق حركة الطيران مؤقتا في المطارات الأربعة الرئيسية في موسكو: شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو وزوكوفسكي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلا عن هيئة الطيران المدني "روسافياتسيا".

كما تم تعليق حركة الطيران مؤقتا في مطارات مدن كالوجا (نحو 200 كيلومتر جنوب غربي موسكو)، وساراتوف (نحو 850 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة)، وفولجوجراد (نحو 1000 كيلومتر جنوب شرقي موسكو).

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.