السعودية تؤكد على حل الدولتين وترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا

أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، مواصلة المملكة جهودها للوصول لحل الدولتين، مشددا على رفضه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وطالب بالوقف الفوري للحرب في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم أن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس المجلس الوزراء جدّد التأكيد على مواصلة المملكة جهودها لحشد الدعم الدولي تجاه وقف العنف وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية المتضررة، والمضي قدمًا لتنفيذ حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وشدّد المجلس، على رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها، وعلى التحذير من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات المتطرفة يفاقم مخاطر العنف وعدم الاستقرار الإقليمي.

كما طالب المجلس، بضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه المزيد من المعاناة والدمار، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة يتطلب حلًا سياسيًا (سودانيًا - سودانيًا) يحترم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.

وبحسب المجلس "رحّب ولي العهد بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام، متوجهًا إلى المولى عز وجل بالحمد والشكر على ما شرّف به هذه البلاد المباركة من خدمة بيته العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والعناية بقاصديهما والحرص على راحتهم وسلامتهم".