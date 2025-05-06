وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، قدم د. عبد العاطي، تهنئته لـ عزام الأحمد على انتخابه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع خلال اجتماعها الأخير، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما جدد وزير الخارجية الإعراب عن دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية، وذلك باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكداً على وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة التاريخية الحرجة.

من جهته، أعرب الأحمد، عن تقديره الكبير للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله للحصول على حقوقه المشروعة، وجهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.