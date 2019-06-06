المنتخب المكسيكي يقلب تأخره بهدف إلى فوز على المنتخب الفنزويلي وديا

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قلب المنتخب المكسيكي لكرة القدم تأخره بهدف أمام نظيره الفنزويلي إلى فوز 3 / 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما .

وتقدم منتخب فنزويلا بهدف سجله جون موريلو في الدقيقة 18 وتعادل المنتخب المكسيكي عن طريق روبرتو ألفارادو في الدقيقة 32 وأضاف رودولفو بيزارو الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يختتم أندريس جواردادو أهداف المنتخب المكسيكي في الدقيقة 76.

ويستعد المنتخب المكسيكي للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجوار منتخبات كوبا وكندا ومارتينيك.

فيما يستعد منتخب فنزويلا لخوض غمار بطولة كأس امم امريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، حيث يلعب في المجموعة الأولى مع منتخبات بيرو والبرازيل وبوليفيا.