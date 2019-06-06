ماي وترامب وماكرون في نورماندي لإحياء يوم الإنزال

يحيي قادة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، الذكرى الـ75 ليوم الإنزال في مراسم تقام بالقرب من مواقع الإنزال في نورماندي بشمال فرنسا.

ووضعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حجر الأساس لنصب تذكاري للقوات البريطانية في يوم الإنزال في منطقة فير-سور-مير الساحلية التي تطل على "جولد بيتش"، حيث نزلت القوات البريطانية.

وتحدثت ماي عن الشجاعة التي تحلت بها القوات في يوم الإنزال.

وقال ماكرون إنه "حان الوقت لتعويض" عدم وجود أي نصب بريطاني في نورماندي، وهي منطقة أدى القتال فيها إلى مقتل 22 ألف جندي تحت القيادة البريطانية.

وتأتي فعاليات النصب التذكاري الحزين بعد يوم من احتفالات واسعة النطاق في مدينة بورتسموث الساحلية الإنجليزية، وهي إحدى نقاط المغادرة للقوات التي اقتحمت شواطئ فرنسا التي كانت تحتلها ألمانيا وغيرت مسار الحرب العالمية الثانية.

يتوجه ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما بعد لتأبين الجنود الأمريكيين الذي سقطوا في جبانة نورماندي الأمريكية.

وسوف تكون زوجتاهما بريدجيت ماكرون وميلانيا ترامب أيضا في الجبانة أيضا التي تطل على شاطئ أوماها حيث تكبدت القوات الأمريكية المعتدية أكبر خسائر الحلفاء في ذاك اليوم، حيث خسرت 2000 رجل.

يعتزم الرئيسان عقد اجتماع ثنائي مقتضب يعقبه غداء في كاين، المدينة التي دمرتها مدفعيات الحلفاء عندما تقدمت القوات في عمق البلاد في الشهور التالية على عمليات الإنزال.