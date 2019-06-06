أعلنت وزارة الداخلية، في بيان منذ قليل، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الارهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر أمس الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريس.

وأضاف البيان أنه أثناء محاصرة قوات الأمن لتلك العناصر الإرهابية، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتل 14 إرهابيا، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية ألية و3 عبوات متفجرة و2 حزام ناسف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.