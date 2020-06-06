نيجيريا تعرب عن دعمها لاتفاق «أوبك بلس» لخفض سقف إنتاج النفط

أكدت نيجيريا التزامها باتفاق "أوبك بلس" لخفض سقف إنتاج النفط.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، قالت وزارة النفط النيجيرية في تغريدة قبل ساعات من بدء اجتماع مجموعة "أوبك بلس" في فيينا، إنها توافق على أن تقوم الدول، التي لم تمتثل لاتفاق خفض الإنتاج خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بتعويض الفارق في الإنتاج خلال يوليو وأغسطس وسبتبمر المقبلة.

وكان تكتل "أوبك بلس"، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وعدد من الدول النفطية من خارج أوبك، اتفق في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا.

وتجتمع "أوبك بلس" اليوم لمناقشة تمديد خفص الإنتاج.