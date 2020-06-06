بوتين يكلف الحكومة باستحداث قاعدة بيانات جينية للمواطنين الروس

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كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة بضمان تمويل سنوي من الميزانية لإنشاء وتشغيل قاعدة وطنية للبيانات الجينية وعمل نظام تخزين وتحليل لهذه البيانات.

وذكر الكرملين اليوم السبت أن التكليف الرئاسي يوعز للحكومة الروسية، بمشاركة مركز البحوث الوطني بمعهد كورشاتوف، بضمان إنشاء وتشغيل قاعدة البيانات الوطنية للمعلومات الجينية.

وأضافت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن التكليف يتضمن أيضا قيام الحكومة مع الجهات المختصة بعمل نظام تخزين وتحليل البيانات الجينية للمواطنين في روسيا، اعتبارا من العام 2021، عبر توفير التمويل السنوي الضروري لذلك من مخصصات الميزانية الفيدرالية.