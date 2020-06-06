فرض الحجر المنزلى على 350 شخصا في ألمانيا بعد ارتفاع الإصابات بكورونا عقب حضور قداديس

قررت دائرة فوربومرن-ريجن شمال شرقي ألمانيا فرض الحجر المنزلي على 350 شخصا بعد اكتشاف ثمانية إصابات، اليوم السبت، بعدوى فيروس كورونا عقب حضورهم قداديس دينية أقيمت في مدينة فوربومرن.

وبرر شتيفان كيرت من الإدارة الصحية لولاية ميكلنبورج فوربومرن التي تقع فيها المدينة هذا الإجراء بأن هؤلاء شاركوا يوم أحد العنصرة أو في اليوم التالي في أربعة قداديس دينية في مدينتي شترالزوند وجريمن.

وكان فحص القسيس الكاثوليكي الذي أحيا هذه القداديس أثبت يوم الثلاثاء الماضي إصابته بالفيروس، وكان قداس احتفالي آخر أقيم لوداع قسيس آخر يوم الاثنين التالي لعيد العنصرة حضره 250 شخصا في شترالزوند.

وقال كيرت إن من بين الذين أصيبوا بالعدوى أيضا أشخاص لم يتواصلوا مباشرة مع القسيس، مشيرا إلى أن أحدا من المصابين لا يجب إدخاله المستشفى.

ويمكث الخاضعون للحجر الصحى المنزلى خلال الأربعة عشر يوما المقبلة داخل منازلهم ولا يصح لهم مغادرتها دون موافقة الإدارة الصحية ولا يسمح باستقبالهم أى زوار .

ومن بين الإجراءات اليومية أيضا قياس درجة حرارة أجسامهم، وفي حال ظهور أعراض مرض كوفيد 19 عليهم يجب إبلاغ المختصين بالعلاج الطبي بذلك.