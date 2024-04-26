لندن: تسارع وتيرة تقدم القوات الروسية قرب أفديفكا بشرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن حرب أوكرانيا، إن القوات الروسية تتقدم بوتيرة أسرع في المنطقة عقب الاستيلاء على مدينة أفديفكا بشرق البلاد.

وكتبت وزارة الدفاع عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "شكلت القوات البرية الروسية.. موقعا عسكريا ضيقا في موقع متقدم بالأراضي الأوكرانية لدخول مدينة أوتشاريتيني /15 كيلومترا شمال وسط أفديفكا."

وكان تعداد أوتشاريتيني، الواقعة في منطقة دونيتسك، نحو 3500 نسمة قبل نشوب الحرب في فبراير 2022.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أنه حتى بعد الاستيلاء على أفديفكا منتصف فبراير، لاتزال المنطقة إحدى أهم المناطق للعمليات الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع أنه "رغم تعرض (القوات البرية الروسية) لخسائر كبيرة، متواصلة، فقد تتمكن من مواصلة استهداف المواقع الأوكرانية في المنطقة وسيطرت على عدة مستوطنات صغيرة."