رافينيا يقود برشلونة لتجاوز أوساسونا بثنائية ويواصل التحليق بصدارة الليجا

حقق فريق برشلونة فوزًا مهمًا على حساب ضيفه أوساسونا بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق النجم البرازيلي رافينيا، الذي نجح في فك شفرة دفاع أوساسونا خلال الشوط الثاني، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 70، قبل أن يعود ويؤكد تفوق الفريق الكتالوني بهدف ثانٍ في الدقيقة 86، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وسيطر برشلونة على مجريات اللقاء أغلب فتراته، ونجح في فرض أسلوبه الهجومي حتى ترجم أفضليته إلى أهداف، وسط محاولات محدودة من أوساسونا الذي فشل في مجاراة نسق أصحاب الأرض.

وبهذا الانتصار، عزز برشلونة موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، مواصلًا سلسلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 15 نقطة ليبقى في المركز السادس عشر، ويواصل صراعه في مناطق الخطر.