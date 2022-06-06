وزيرة البيئة: نستهدف بناء بيوت قادرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية والسيول

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وضع استراتيجية لتغير المناخ 2050 منبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تستهدف التصدي لآثار تغير المناخ وتحقيق النمو المستدام وحفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن تغير المناخ يهدد كل سبل التطور والتنمية، ولا فرق بين دول متقدمة ونامية، مؤكدة أن مصر تستهدف التحول من الطاقة التقليدية إلى جديدة ومتجددة، والعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت: "يتم استهداف بناء بيوت قادرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية وكذلك الأمطار والسيول".

وأشارت إلى تخصيص ميزات نسبية للمستثمرين في الصناعات البيئية، استبدال الأكياس البلاستيكية بأنواع صديقة للبيئة، من خلال منح ميزات في خفض الضرائب وتسهيل دخول المعدات وغيرها.

وقالت إن مصر بالكامل يجب تكون مستعدة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن كل الدول التي استضافت مؤتمرات للمناخ كان التركيز على المدينة مقر المؤتمر، إلا أننا بدأنا حوارا مجتمعيا من أجل تحقيق الأهداف الكاملة من المؤتمر في مواجهة تغير المناخ.