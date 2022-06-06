77 % من الناخبين في كازاخستنان يؤيدون التعديلات الدستورية

أعلن رئيس لجنة الاقتراع المركزية في كازاخستان نورلان أبديروف، اليوم الاثنين، أن 77% من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية المقترحة خلال الاستفتاء العام الذي جرى في البلاد أمس الأحد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن أبديروف، قوله إن نسبة المواطنين الذين صوتوا لصالح حل المسألة التي تم طرحها في الاستفتاء العام، بلغت 77,18%، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت نحو 68,44%.

وتهدف التعديلات إلى تقييد السلطات المطلقة لرئيس الدولة، وتوسع في الوقت نفسه من سلطة البرلمان والهيئات التمثيلية، فضلا عن إعادة المحكمة الدستورية، والإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، إلى جانب إلغاء البنود المتعلقة بوضعية أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف.