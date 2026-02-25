خبراء: تضاعف أعداد الجوعى في الصومال خلال عام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت هيئة معنية برصد الجوع عالميا من أن عدد الذين يعانون من شح الطعام في الصومال ارتفع بواقع الضعف خلال عام ليصل إلى 6.5 مليون شخص.

وأصدر هذه الأرقام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة لمؤسسات أممية ووكالات إغاثة.

وقال التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء إن نحو 1.8 مليون طفل صومالي يعانون من خطر سوء التغذية الحاد. ويشار إلى أن تعداد سكان الصومال يبلغ نحو 19 مليون نسمة.

ووفقا لنظام التحذير الخاص بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن أجزاء من الصومال مصنفة حاليا على أنها في المرحلة الثالثة والرابعة، مما يعني مستويات "أزمة وطارئة" من انعدام الأمن الغذائي.

وهناك نحو مليوني شخص في المرحلة الرابعة. وتعد "المجاعة" المرحلة الخامسة والأعلى.

ويرجع تدهور الامن الغذائي إلى طول موجات الجفاف وارتفاع أسعار الأغذية. وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت حالة طوارئ تتعلق بالجفاف في أواخر 2025.

ويشار إلى أن الصومال تضررت بشدة من التغير المناخي، كما تعرضت لجفاف شديد عام 2022.