مصدر في قسد ينفي زيارة وفد أمريكي إلى مدينة منبج شمالي سوريا

نفى مصدر في مجلس منبج المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الإثنين، زيارة وفد أمريكي إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي شمالي سوريا.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم يصل أي وفد أمريكي إلى مدينة منبج اليوم على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه جرى عقد اليوم لقاء لمجلس سوريا الديمقراطية مع شيوخ ووجهاء القبائل في مدينة منبج لبحث التهديدات التركية، حيث أدان الجميع التهديدات التركية والصمت الدولي.

واعتبر المصدر أن "الهجوم على مدينة منبج سوف يخلق أزمة إنسانية كبيرة لأكثر من نصف مليون شخص في المدينة وريفها".

كانت القوات الأمريكية لديها قواعد عسكرية في مدينة منبج قبل أن تقوم بإخلائها في شهر تشرين أول/أكتوبر من عام 2019.

وتبادلت اليوم قسد وفصائل المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي، القصف الصاروخي والمدفعي وسط حشد كبير للفصائل والجيش التركي لشن عملية عسكرية على مدينة منبج، وهي آخر مدينة تسيطر عليها قسد.

ويأتي هذا التحشيد لفصائل المعارضة المتحالفة مع تركيا بعد تهديدات اطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتنفيذ عملية عسكرية في شمالي سوريا، قائلاً إنها ستستهدف من تصفهم أنقرة بأنهم "إرهابيون".

كانت فصائل المعارضة السورية أعلنت أمس الأحد عن تشكيل مجلس عسكري لمدينة منبج لقيادة العمليات العسكرية للسيطرة على المدينة وحماية ممتلكات أهلها.