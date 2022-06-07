واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الاثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي نيبال، سجلت السلطات الصحية 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 979 ألفا و206 حالات إصابة فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 11 ألفا و 952 حالة وفاة.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و910 ألاف و 766 حالة إصابة فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 65 ألفا و 693 حالة وفاة.



وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و138 ألفا و76 حالة إصابة فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 16 ألفا و 3 حالات وفاة.



وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 95 ألفا و272 حالة إصابة فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 723 حالة وفاة.



وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 806 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و726 ألفا و45 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 43 ألفا و81 حالة وفاة.



وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 179 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و691 ألفا و724 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 60 ألفا و456 حالة وفاة.



وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 59 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و232 ألفا و790 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 141 ألفا و332 حالة وفاة.



وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 43 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و953 ألفا و700 إصابة، فيما ظل تراكمي الوفيات في البلاد ثابت عند الـ29 ألفا و131 حالة وفاة.



وفي هونج كونج، سجلت وزارة الصحة 543 إصابة جديدة دون حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و215 ألفا و 696 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9 آلاف و 386 حالة وفاة.



وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 76 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و26 ألفا و 368 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6642 حالة وفاة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 2501 إصابة و10 حالات وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 3 ملايين و473 ألف إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و927 حالة وفاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 16 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و477 إصابة، فيما ظل تراكمي الوفيات ثابت عند الـ8529 حالة وفاة.



وسجلت السنغال 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى مليون و105 ألف و477 حالة إصابة.



وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و512 إصابة و70 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى أكثر 17 مليونا و514 ألفا و589 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 167 ألفا و19 حالة وفاة.



وفي قبرص، أعلنت تسجيل 1814 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة 491 ألفا و777 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1067 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة على مدار أمس.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 177 ألفا و977 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 238 ألفا و713 حالات إصابة.



وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 175 ألفا و766 حالة إصابة و220 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الاسبوع الماضي.



وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 1841 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و 883 ألفا و 554 إصابة مؤكدة، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 41 ألفا و 264 حالة وفاة.



وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 6184 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 29 مليونا و 647 ألفا و 790 إصابة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 148 ألفا و 464 حالة لعدم تسجيل وفيات جديدة.



