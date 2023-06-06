هيئة الطاقة النووية: مخزونات المياه في سد نوفا كاخوفكا تنخفض بسرعة بما يهدد محطة زابوريجيا

أفاد موقع "العربية.نت" في نبأ عاجل أن هيئة الطاقة النووية، قالت إن مخزونات المياه في سد نوفا كاخوفكا تنخفض بسرعة بما يهدد محطة زابوريجيا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، أعلنت في وقت سابق أنها تراقب الوضع في سد نوفا كاخوفكا، وسط تأكيدات بأنه لا خطر على محطة زابوريجيا، نقلاً عن وكالة "تاس" الروسية.

فيما قالت وكالة الطاقة الأوكرانية، إن استهداف سد نوفا كاخوفكا يهدد محطة زابوريجيا لكن الوضع تحت السيطرة، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وذكرت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. وأعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عملية الإجلاء بالقرب من سد نوفا كاخوفكا، بعد أن أعلن الإعلام الروسي انهيار السد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها إن نحو 80 تجمعا سكنيا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا.