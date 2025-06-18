المذيع الأمريكي تاكر كارلسون يحرج تيد كروز بسبب إيران: أنت لا تعرف سكان بلد تسعى للإطاحة به؟

أحرج المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون السيناتور الجمهوري تيد كروز بسبب إيران في حوار مثير للجدل يلفت الانتباه إلى الانقسام بين المحافظين بشأن العمل العسكري في البلد.

وفي مقطع من المقابلة التي أجراها كارلسون لبرنامجه عبر الإنترنت نشر يوم 17 يونيو، سأل المذيع الأمريكي كروز: "بالمناسبة، كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في إيران؟"

ورد كروز، الذي قال خلال مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مؤخرًا إنه "من مصلحة أمريكا رؤية تغيير للنظام" في إيران، بالقول إنه لا يعرف عدد سكان إيران.

وهو ما رد عليه كارلسون بالقول: "أنت لا تعرف سكان بلد تسعى للإطاحة به؟"، ليواصل الضغط على كروز بسؤاله عن "المزيج العرقي لإيران".

وبدأ كروز بالإجابة، قائلا إن الإيرانيين هم "فرس"، قبل أن يقاطعه كارلسون بسؤاله عن النسبة المئوية، مما يدفع لاحتجاجات من كروز.

وقال كارلسون لكروز: "أنت لا تعلم أي شيء عن إيران"، ليرد عليه كروز بالقول: "أنا لست خبير تاكر كارلسون للشئون الإيرانية".

ورد كارلسون على ذلك بالقول: "أنت سيناتور يدعو للإطاحة بالحكومة (الإيرانية)".

وبحسب صحيفة "يو إس آيه توداي" الأمريكية، فإن تعليقات كروز بشأن تغيير النظام في إيران تضعه في خلاف مع بعض الشخصيات المؤيدة لحركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وبينهم كارلسون، الذين يعارضون جهود الإطاحة بالقيادة الإيرانية وحذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توريط الولايات المتحدة في الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت يوم 13 يونيو.

ويأتي كارلسون بين مجموعة من نجوم "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" الذين يضغطون من أجل إبعاد الجيش الأمريكي عن القتال، حيث يقولون إنه لا يتماشى مع مبادئ الحركة.