وول ستريت جورنال: ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن مهاجمة إيران

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن مهاجمة إيران.

وفقًا للصحيفة الأمريكية، طُرحت ونُوقشت عدة خيارات مختلفة خلال النقاش الذي جرى الليلة، وكان الخيار العسكري أحدها.

وأفادت مصادر مقربة من ترامب بأنه لم يُتخذ قرار بعد، وأن الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين القادمة ستُحدد ما إذا كان سيتم اللجوء إلى العمل العسكري، أو ما إذا كان الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال ممكنًا.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول هذه المسألة الليلة الماضية.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الولايات المتحدة لم تنضم بعد إلى الهجمات على إيران في هذه المرحلة، وذلك بعد الجدل الواسع على الإنترنت حول نقل الطائرات المقاتلة والسفن العسكرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط.

وأكد البنتاجون أن نشر القوات في المنطقة يهدف إلى مساعدة إسرائيل دفاعيًا، لكن هذه الخطوة تسمح للولايات المتحدة أيضًا بمهاجمة إيران بنفسها إذا قرر ترامب ذلك.

وصعّد ترامب لهجته تجاه إيران الليلة الماضية، مطالبًا طهران بـ"استسلام غير مشروط"، ومدعيًا أن الولايات المتحدة سيطرت سيطرة كاملة على أجواء إيران.