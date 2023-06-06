التعليم: 85% من امتحانات الثانوية العامة سيكون اختيار من متعدد و 15% مقالي

أعلن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بطرح نماذج استرشادية في بداية شهر مارس الماضي على موقع الوزارة حتى يتدرب طلاب الثانوية العامة على كيفية الإجابة على أسئلة الامتحانات.

وقال شادي زلطه، خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية، لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري مساء اليوم الإثنين، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام سيكون اختيار من متعدد و 15% مقالي، علما بأنه تم طرح فيديو توضيحي على موقع وصفحة "الوزارة"، للتعرف على كيفية الإجابة على أسئلة الامتحان المقالي، مطالبا الطلاب برؤيته.

وأضاف أن الفيديو يشرح من بداية كتابة بيانات الطالب على ورقة الإجابة، كيفية الإجابة على البابل شيت والإجابة على الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني عقد مؤتمرا صحفيا الشهر الماضي للإعلان عن كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة أخر العام، معلنا خلال المؤتمر بتقليل عدد الأسئلة حتى يتوافر وقت للطلاب للمراجعة على إجابتهم الخاصة بهم، وعن كافة الدرجات التي تخص كل سؤال داخل الامتحان.

وأشار إلى أن الوزارة أكدت على أن الامتحانات ستكون مقسمة إلى 3 أجزاء منها، 30 % للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30 في المائة للمتسويات العقلية العليا، مشددا على أن توجيهات وزير التربية والتعليم على أن تكون الاسئلة في الاختيار المتعدد لا تحتمل أكثر من اجابة والسؤال يكون واضح ، والأسئلة يتم صياغتها بمنتهى الدقة.

وطمأن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور بأن التوجيهات والإجراءات والجهود المبذولة التى تم اتخذها من قبل الوزراة في مصلحة الطلاب، ولضمان انتظام سير الإمتحانات .

وأضاف أن الوزرة قررت عدم إجراء أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة، من مدرسة إلى آخري هذا العام، ألا لسبب قهري، كما أنه تم استبعاد كافة اللجان التى شهدت أعمال شغب أو غش العام الماضي من ضمن لجان الثانوية العامة، العام الجاري.

وتابع، أن كافة اسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة ستكون واضحة ومباشرة وسيتم مراعاة الوقت الزمني الكافي لمراجعة الطلاب إجابتهم خلال الامتحان .