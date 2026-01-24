يخوض فريق بيراميدز مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على نهضة بركان المغربي، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي بمدينة بركان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل بيراميدز اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول جولتين وحصد العلامة الكاملة، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن نهضة بركان المتصدر، الذي يملك الرصيد نفسه، ما يزيد من أهمية المواجهة بين الفريقين في صراع الصدارة.

ويتطلع الفريقان إلى حسم المواجهة لصالحه من أجل الانفراد بصدارة المجموعة، حيث يرفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط، بينما يتجمد رصيد الطرف الخاسر عند 6 نقاط، في ظل منافسة مشتعلة على بطاقتي التأهل للدور التالي.

ويسعى بيراميدز، بقيادة مديره الفني كرونوسلاف يورشيتش، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على الساحة القارية، وتأكيد قدرته على تحقيق نتائج قوية خارج ملعبه، خاصة أمام أحد أبرز الأندية المغربية في السنوات الأخيرة.

ويخوض الفريق السماوي المباراة بمعنويات مرتفعة، مستفيدًا من الأداء القوي الذي قدمه في الجولتين السابقتين، في حين يعوّل نهضة بركان على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يعزز به موقعه في صدارة المجموعة.

من جانبه، يدخل نهضة بركان، بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني، المواجهة بطموح الانتصار والابتعاد بالصدارة، مستندًا إلى خبراته القارية وأفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

وأكد يورشيتش صعوبة مواجهة نهضة بركان، مشيرًا إلى أن الفريقين يعرفان بعضهما البعض جيدًا، خاصة بعد المواجهة الأخيرة التي جمعتهما في نهائي كأس السوبر الإفريقي، والتي حسمها بيراميدز لصالحه على حساب الفريق المغربي.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية، بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه كل من سيبوتو بلاسي وكولا ماتالالا، فيما يتولى بيير كابينجو مهمة الحكم الرابع.