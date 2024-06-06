عبد الرحمن مجدي يكشف عن وجهته المقبلة

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كشف عيد الرحمن مجدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن النادي الذي يفضل الانضمام له في الفترة المقبلة بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال عبدالرحمن مجدي، خلال برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لا أفضل اللعب للزمالك أو بيراميدز وليس الأهلي بناءً على رغبة جماهير الإسماعيلي».

وأضاف: «إحنا بنعيش عصر الاحتراف وأنا هروح للنادي إللي عاوزني وأقدر أفيده وبياخد بطولات، يعني (هيصيطني) أنا هستفاد منه أكتر ما هو هيستفاد مني»، مؤكدًا: «هروح النادي الأكثر بطولات».

وأشار: «لا أتعمد إثارة الأزمات داخل الإسماعيلي من أجل الموافقة على رحيلي»، مضيفًا: «رحيلي عن الإسماعيلي سيكون برضى المسؤولين والجمهور».