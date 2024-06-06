تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في مايو أكثر من المتوقع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الخميس، أن تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر مايو تجاوز التوقعات.

كانت مبيعات التجزئة انخفضة بواقع 5ر0 % في أبريل الماضي، مقابل زيادة معدلة بلغت 7ر0 % في مارس السابق عليه.

وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجعا بنسبة 3ر0 % الشهر الماضي.

وانخفضت مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ بواقع 5ر0 % ومبيعات المنتجات الغذائية بواقع 1ر0 %. ووقود السيارات بواقع 2ر2 %.

وعلى أساس سنوي، استقرت مبيعات التجزئة بعد زيادة بواقع 7ر0 %.

وانخفضت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) بواقع 6ر0 % على أساس شهري في أبريل وتراجعت بواقع 1ر0 % من عام ماضي.