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تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في مايو أكثر من المتوقع

بروكسل - د ب أ
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 1:44 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 1:44 م

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الخميس، أن تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر مايو تجاوز التوقعات.

كانت مبيعات التجزئة انخفضة بواقع 5ر0 % في أبريل الماضي، مقابل زيادة معدلة بلغت 7ر0 % في مارس السابق عليه.

وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجعا بنسبة 3ر0 % الشهر الماضي.

وانخفضت مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ بواقع 5ر0 % ومبيعات المنتجات الغذائية بواقع 1ر0 %. ووقود السيارات بواقع 2ر2 %.

وعلى أساس سنوي، استقرت مبيعات التجزئة بعد زيادة بواقع 7ر0 %.

وانخفضت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) بواقع 6ر0 % على أساس شهري في أبريل وتراجعت بواقع 1ر0 % من عام ماضي.


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