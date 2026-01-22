

أعلنت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستمنع دخول 29 شخصية تركية إلى الضفة الغربية، بينهم نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصحفيون ووعاظ وأكاديميون وصانعو محتوى.

ويستعد الوفد التركي لزيارة فلسطين للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام لمجلس السلام الذي سيدير غزة.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن وزير خارجيته هاكان فيدان، سيمثل أنقرة في مجلس السلام الذي يترأسه ترامب، وذلك خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة.

ويأتي هذا القرار في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية شكل خارطة الطريق التي سيتبعها المجلس، وما إذا كان سينجح في تحقيق اختراق حقيقي في الأزمة الراهنة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من خطته بشأن غزة، والتي تتضمن إنشاء «مجلس سلام» يتولى الإشراف على إدارة القطاع، وتأمين استقراره، وعمليات إعادة الإعمار.

ويهدف هذا المجلس الجديد، بحسب رؤية ترامب، ليس فقط لإدارة شئون القطاع، بل لضمان سلام دائم في المناطق التي تشهد مخاطر صراع مستمرة، عبر تنسيق دولي واسع النطاق.