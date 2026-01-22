القضاء العراقي: إجراءات قانونية بحق عناصر داعش بعد تسلمهم من سوريا

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين من عناصر داعش الذين سيتم تسلمهم من سوريا وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية العراقية المختصة.

وشدد المجلس، في بيان صحفي اليوم، على "توثيق وأرشفة الجرائـــــم الإرهابيــــة المرتكبة أصوليا من قبل عناصر داعش وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجراميـــــــة ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المســـــاءلة القانونية".

وأكد المجلس، أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهـابـــــــي، خاضعين لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايـــا ويكرس مبدأ سيـادة القانـــون في العـــــراق".

وكان صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صرح الليلة الماضية، بأن السلطات العراقية تسلمت الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصرا إرهابيا داعشيا من العراقيين والأجانب المعتقلين في السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية العراقية.