الاحتلال يواصل النسف والقصف الجوي والمدفعي شرق غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ103 تواليا، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف، مخلفة مئات الشهداء والجرحى.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال نفذت فجر الخميس، عمليات نسف واسعة داخل مناطق انتشاره العسكرية، شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها الرشاشة، تجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة، وقصف طيران الاحتلال الحربي، بعدة غارات جوية، المناطق الشمالية في قطاع غزة.

وذكر سكان أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرق حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وأمس الأربعاء، استشهد 11 مواطنًا في تصعيد إسرائيلي دموي، منهم 3 صحفيين و3 أشقاء، وامرأة وطفلان أحدهما مع والده.

ومنذ وقف إطلاق وقف النار في 10 أكتوبر الماضي، قتلت قوات الاحتلال 481 مواطنًا، منهم 168 طفلا و65 امرأة فيما أصابت 1279 آخرين.