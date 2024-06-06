مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب المجتمع المدني بالاستجابة العاجلة لاحتياجات سكان غزة

ترأست فلسطين، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ117 لمجلس الوحدة الاقتصادية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية يأتي في ظروف إستثنائية بل غير مسبوقة تمر بها منطقتنا والعالم بأسره إذ تستمر لليوم الـ244 العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأسلحة محرمة دوليا والذي راح ضحيته 125 ألف مدني فلسطيني مابين شهيد وجريح ومفقود معظمهم من الأطفال والنساء.

ودعا السفير العكلوك في كلمته الافتتاحية الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية للمساهمة في تمويل وتنفيذ خطة الإستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

كما طالب بسرعة العمل على كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة من خلال دعوة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني إلى الإستجابة العاجلة لإحتياجات سكان القطاع والعمل على سرعة حشد وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والامدادات وإرسالها بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية بفلسطين ومصر.

ودعا لضرورة دعم صندوق المرضى الفلسطينين وتوسيع تدخلاته لتشمل توفير التمويل لدعم قطاع الصحة والفئات الهشة وإغاثة عشرات آلاف الأطفال ممن أستشهد أبائهم وبترت أطرافهم جراء العدوان، مشددا على ضرورة العمل على ضمان مقاطعة منظومة الإحتلال وكافة أشكال التعامل مع الشركات ومؤسسات الأعمال التي تعمل وتستثمر في المستوطنات وتمول الاحتلال والبناء الإستيطاني في الأرض الفلسطينية.

وطالب العكلوك بضرورة دعوة الدول العربية الإستمرار بدعم الإقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية عبر إعفائها من الرسوم الجمركية.



