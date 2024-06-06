ماليزيا تتعهد بخفض الدعم هذا العام على الوقود الأكثر استخداما

قال وزير الاقتصاد الماليزي رافيزي راملي إن بلاده ملتزمة بخفض الدعم هذا العام على البنزين الأرخص والأكثر استخداما " ار او ان 95"، في محاولة لسد عجز الموازنة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رافيزي القول بشأن خفض الدعم على هذا النوع من البنزين " الخطة تسير في مسارها" دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن موغد تطبيق خفض الدعم.

وكان رئيس الوزراء أنور إبراهيم قد قال الشهر الماضي إن الحكومة وافقت بالفعل على خفض الدعم على الوقود، في خطوة سوف تؤدي لتوفير 4 مليارات رينجيت (851 مليون دولار).

وتواجه حكومة أنور، التي تعهدت بخفض نسبة عجز الموازنة للعام الجاري إلى 3ر4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 5% خلال عام 2023، ضغوطا لخفض الدعم ضمن مجموعة من الإصلاحات التي يراقبها المستثمرون عن كثب.