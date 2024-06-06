المستشار الألماني يدلي ببيان حكومي حول الوضع الأمني

يدلي المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس ببيان حكومي في البرلمان الألماني (بوندستاج) حول الوضع الأمني الحالي.

ومن المتوقع أن يدور البيان حول سماح شولتس لأوكرانيا باستخدام أسلحة ألمانية في مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية، ذلك إلى جانب التطرق إلى نقاش سياسي داخلي حول الأمن وترحيل الجناة الأجانب، وذلك بعد هجوم طعن نفذه أفغاني في مدينة مانهايم وأودى بحياة شرطي.

وأصاب أفغاني /25 عاما/ عدة أشخاص بسكين في مظاهرة مناهضة للإسلام في مانهايم الأسبوع الماضي، من بينهم شرطي /29 عاما/ توفي لاحقا متأثرا بجراحه. وكانت هناك دعوات من عدة ولايات ألمانيا للسماح بالترحيل إلى دول مثل أفغانستان أو سوريا مرة أخرى. وتقوم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حاليا بدراسة هذا الأمر.

وبالسماح باستخدام أسلحة ألمانية لمهاجمة أهداف على أراضٍ روسية، غيّر شولتس مساره بعد أكثر من عامين من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وذلك بالاتفاق مع أهم الحلفاء. ويهدف القرار في المقام الأول إلى دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تشنها روسيا من أراضيها على مدينة خاركيف الأوكرانية.