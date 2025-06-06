بعد غياب قصير عن الشاشة، أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عن عودتها إلى الجمهور من خلال برنامجها "هي وبس"، الذي سيُعرض قريبًا على قناة DMC بشكل حصري، مع محتوى جديد وفقرات محدثة تهدف إلى مواكبة تطلعات المشاهدين، والمرأة العربية بشكل خاص.

وطرحت الصفحة الرسمية لقناة DMC برومو البرنامج الجديد، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك، مؤكدة انطلاق عرض البرنامج عقب إجازة عيد الأضحى بفترة قصيرة للغاية.

ويحافظ البرنامج على جوهره الأساسي المتمثل في تسليط الضوء على قضايا المرأة، ومناقشة همومها وتطلعاتها، مع إضافة فقرات وأفكار مبتكرة تهدف إلى جذب فئة أكبر من المشاهدين، وإثراء الحوار بطريقة عصرية وجريئة.

تأتي عودة رضوى الشربيني عبر قناة DMC بعد فترة غياب قصيرة، وسط توقعات بأن تقدم نسخة أكثر تحديثًا وحيوية من البرنامج، تلبي احتياجات المرأة العربية في عصر يتغير بسرعة، حيث باتت المنصات الإعلامية تتطلب محتوى متميزًا وأسلوبًا مختلفًا في طرح القضايا.

وكانت قناة DMC قد نشرت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي للبرنامج، معلنة عودة رضوى برسالة مليئة بالحماس: "هي وبس، مهما غابت… راجعة أقوى، أجرأ، وبشكل جديد، قريبًا فقط وحصريًا على DMC".

الجدير بالذكر أن رضوى كانت قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن انتهاء تعاقدها مع قناة CBC سفرة، حيث نشرت تدوينة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، عبّرت فيها عن امتنانها الكبير للفترة التي قضتها في القناة، وقدمت الشكر للشركة المتحدة للإعلام على الخبرات التي اكتسبتها خلال تلك الفترة، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

وعبّرت رضوى في تدوينتها أيضًا عن امتنانها الخاص لجمهورها ومتابعي برنامج "هي وبس"، مؤكدة استمرار تواصلها معهم قريبًا عبر برنامجها الجديد، ومعربة عن شوقها الكبير للقاء جمهورها من جديد.

وعلى الصعيد الشخصي، شاركت الإعلامية رضوى الشربيني مؤخرًا فرحة تخرج ابنتها الصغرى تمارا من المدرسة، معبّرة عن دهشتها من كبر ابنتها وتحولها إلى شابة صغيرة، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بحرصها على المحافظة على براءة أبنائها بعيدًا عن الأضواء والشهرة.

وفي السياق نفسه، سارعت رضوى إلى نفي الشائعات التي راجت مؤخرًا حول زواجها من رجل أعمال عربي، مؤكدة بشكل قاطع عبر منشور على حسابها الرسمي أنها لم تتزوج، وأنها ستعلن عن أي خطوة تخص حياتها الشخصية بنفسها وبشكل واضح لجمهورها، معربة عن شكرها وامتنانها الكبير لجمهورها الذي يدافع عنها ويقف إلى جانبها دائمًا.