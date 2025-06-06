الاتحاد الأوروبي ينهي الامتيازات التجارية لأوكرانيا

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سمح الاتحاد الأوروبي بانهاء الامتيازات التجارية الممنوحة لأوكرانيا، منهيا بذلك نظام الإعفاءات الجمركية الذي تم إدخاله بعد وقت قصير من بدء روسيا غزوها الشامل في عام 2022.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، دخلت الترتيبات الانتقالية حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/الجمعة (2200 بتوقيت جرينتش يوم الخميس) وستظل سارية حتى يتم التفاوض على اتفاق تجاري جديد.

ويعني هذا التغيير أن السلع الأوكرانية تخضع من هذا التوقيت مرة أخرى لحصص الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية سابقة تعود لعام 2016.

وألغى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022 الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية في محاولة لدعم اقتصاد البلاد التي مزقتها الحرب. وتم تمديد الإجراءات العام الماضي، لكنها تضمنت قيودا أكثر صرامة على بعض الواردات الزراعية مثل الحبوب والذرة والبيض والدواجن.

وأثارت الإعفاءات احتجاجات من المزارعين في عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة في شرق أوروبا، الذين دفعوا بأن الواردات الأوكرانية الرخيصة كانت تقوض الأسواق المحلية. وكانت هناك أيضا أصوات في فرنسا تدعو إلى قواعد جمركية أكثر صرامة.

ووفقا لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، لعبت المصالح الزراعية الوطنية دورا في النقاش حول انتهاء الامتيازات التجارية.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تعمل بسرعة على اتفاق جديد سيعالج أيضا مخاوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمزارعين.