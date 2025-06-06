موقع عبري: مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 12 في كمين بخان يونس

أفاد موقع حدشوت بزمان العبري، الجمعة، بأن الحدث الأمني "الصعب" في خانيونس أودى بحياة 5 جنود وإصابة 12 آخرين في كمين للمقاومة الفلسطينية.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن قوة مكونة من 12 جنديا من وحدة النخبة تعرضت لكمين وانهيار مبنى مفخخ في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأوضحت أن 5 جنود قتلوا وأصيب اثنان في الكمين حالتهما حرجة جدا، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت أمس الخميس تنفيذ عمليتين في خان يونس، وتنفيذ كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.