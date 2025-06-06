بيراميدز يهنئ الزمالك بعد التتويج بكأس مصر على حسابه

وجه نادي بيراميدز تهنئة لنادي الزمالك، بعد التتويج بلقب كأس مصر للموسم الحالي، على حساب نادي بيراميدز.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الخميس.

وكتب بيراميدز في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يتقدم نادي بيراميدز بخالص التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب للفوز ببطولة كأس مصر بعد مواجهة سادتها الروحالرياضية، مع خالص الأمنيات بالتوفيق والازدهار».

يذكر أن نادي الزمالك هنأ بيراميدز قبل أيام بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين.