 الست.. عرض مسرحي برؤية جديدة لكوكب الشرق على مسرح سان جورج 20 يونيو الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الست.. عرض مسرحي برؤية جديدة لكوكب الشرق على مسرح سان جورج 20 يونيو الجاري

إيناس العيسوي
نشر في: الجمعة 6 يونيو 2025 - 8:04 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يونيو 2025 - 8:04 م

يستضيف مسرح سان جورج بمصر الجديدة، في السابعة من مساء يوم 20 يونيو الجاري، العرض المسرحي "الست"، الذي يستلهم سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، ويقدّم حكاياتها وأغانيها برؤية جديدة ومغايرة.

يشارك في بطولة العرض كل من: أحمد مصطفى، يوسف سمير، ميار خالد، عبد الرحمن الفقي، محمد لطفي، محمد حسين، حسين، أحمد ممدوح، مريم أشرف، شهد شعبان، عليا، هبة عدلان، راما أحمد، وميرا محمد.

يتولى مهمة الإخراج عبد الرحمن محمود لاشين، الذي يشاركه التأليف مع يوسف سمير، فيما يشرف على الموسيقى أحمد فكري، ويعاون في الإخراج كل من مريم أشرف، عبد الرحمن الفقي، وميار خالد.

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