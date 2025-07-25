تغيرات تحكيمية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز

علمت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا، أن الحكام سيعلنون نتائج جميع القرارات التي تتم مراجعتها عبر شاشات الملعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

تأتي هذه الخطوة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تجربة أولية تم تطبيقها في بطولة كأس العالم للسيدات عام 2023، وعدد آخر من التجارب في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مزيد من المعلومات للجماهير داخل الملاعب ومشاهدي التلفزيون، حيث إن من المفترض أن يتم إطلاع مديري فرق الدوري الممتاز والأندية على هذا الأمر وغيره من التغييرات القانونية في الاجتماعات الجارية قبل الموسم الجديد.

وكشفت بي أيه ميديا أن نهج الدوري الإنجليزي الممتاز سيختلف قليلاً عن تجارب الكأس المحلية الموسم الماضي، ولن يتم الإعلان عن قرارات التسلل والدخول الفعلية.

وعندما يوصي حكم الفيديو المساعد بمراجعة القرار، سيتم الإعلان عن ذلك بغض النظر عما إذا كان الحكم سيتمسك بالقرار الأصلي أم سيختار إلغاءه.

وأوضحت الوكالة أن الإعلانات ستبدأ بعبارة "بعد المراجعة"، قبل أن تقدم توضيحات وتنتهي بالنتيجة النهائية.

ولن يكون النقاش الثنائي بين الحكام وحكام الفيديو المساعد متاحا، لأن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)- الجهة التشريعية للعبة- لا يسمح بذلك، ولكن رغم ذلك، فإن الإعلانات الميدانية للقرارات النهائية تمثل خطوة إضافية نحو الشفافية، وهو هدف رئيسي لهوارد ويب، كبير مسؤولي التحكيم في رابطة حكام مباريات المحترفين بإنجلترا.

وتأتي هذه الأنباء بعد انخفاض إجمالي أخطاء حكم الفيديو المساعد الموسم الماضي إلى 18 خطأ، بدلاً من 31 خطأ في الموسم الذي سبقه، حيث يتم تعريف الأخطاء، من وجهة نظر لجنة حوادث المباريات الرئيسية المستقلة (كي إم آي)، بأنها الحالات التي أبطلت فيها حكام الفيديو المساعد قرارا صحيحا في الملعب أو فشلت في التدخل لإلغاء قرار خاطئ في الملعب.