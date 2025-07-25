في ظل الأحداث الجارية التي تمر بها الدولة الفلسطينية وتحديدًا قطاع غزة، من المهم أن يحاول صناع السينما في كل مكان أن يتحدثوا أكثر عن تاريخ أرضهم، وذلك ما يتحقق بالفعل، حيث لا يكاد يمر مهرجان مهم مؤخرًا دون أن يُعرض عمل فلسطيني جديد يثير الجدل، ويروي قصة مختلفة عن الأرض والناس والذاكرة والتاريخ.

أحدث هذه الأعمال هو الدراما التاريخية للمخرجة الفلسطينية الشهيرة آن ماري جاسر، والتي تدور أحداثها على خلفية الثورة الفلسطينية في ثلاثينيات القرن العشرين ضد الحكم الاستعماري البريطاني، وسوف يُعرض لأول مرة عالميًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر المقبل.

يضم فيلم "فلسطين 36" طاقمًا من الممثلين المميزين، من بينهم الحائز على جائزة الأوسكار جيريمي آيرونز، ونجم لعبة العروش وليام كانينجهام، والممثل التونسي ظافر العابدين، إلى جانب الممثلين الفلسطينيين هيام عباس، وياسمين المصري، وكامل الباشا، وصالح بكري.

تدور أحداث الفيلم في فلسطين عام 1936، عندما كانت الأراضي الفلسطينية تحت الحكم البريطاني، ويتتبع قصة يوسف، الذي يجد نفسه ممزقًا بين موطنه الريفي والاضطرابات المتصاعدة في القدس ضد الحكم الاستعماري.

ومع تزايد أعداد المهاجرين اليهود الهاربين من أوروبا الفاشية، وتزايد الدعوات لاستقلال فلسطين، تتجه الأمور نحو صدام حتمي، مما أدى إلى الثورة الفلسطينية التي استمرت من عام 1936 إلى عام 1939.

آن ماري جاسر هي واحدة من أشهر صناع الأفلام المعاصرين في فلسطين، وهي معروفة بأفلامها الحائزة على جوائز مثل "عندما رأيتك" (2012) والفيلم الكوميدي "واجب" (2017).

شاركت أيضًا كعضوة في لجان تحكيم مهرجاني كان وبرلين السينمائيين، واختيرت العديد من أفلامها لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار. جاسر هي أيضًا مؤسسة شركة الإنتاج "أفلام فلسطين".

استمر تصوير فيلم "فلسطين 36" لسنوات، وانتهى التصوير في أكتوبر 2024، وكان عنوان الفيلم في السابق "كل شيء أمامك" قبل أن تقوم ماري جاسر بتغييره في فبراير ردًا على الدمار الذي حدث لاحقًا لفلسطين، وفقًا لمجلة ذا ناشيونال. ويحظى فيلم فلسطين 36 بدعم من صندوق مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "سألني الكثير منكم عما حدث لفيلم 'كل شيء أمامك'، نعم، إنه الفيلم نفسه، ولكن في هذا العام المليء بالظلام والألم والموت الذي لا يُصدق، وُلد عنوان جديد يحمل كل قوة ومكانة هويتنا. يُعتبر الفيلم بمثابة شهادة لشعبنا، وأنا ممتنة إلى الأبد لجميع طاقم العمل والممثلين والمنتجين، وكل شخص ناضل من أجل وجود هذا الفيلم."