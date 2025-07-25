زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا

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الرئيس الأوكراني أوضح أنهم اقترحوا عقد اجتماع للقادة في إسطنبول لإنهاء الحرب مع روسيا



أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، ضرورة إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في كييف، ناقش فيه الاجتماع الثلاثي التركي الروسي الأوكراني الذي استضافته تركيا في إسطنبول، الأربعاء.

وأشار زيلينسكي إلى أنه عقد اجتماعا مع فريق التفاوض الأوكراني الذي قدَّم إليه تقريرا عن مفاوضات إسطنبول.

وعن تبادل الأسرى مع روسيا قال زيلينكسي: "هناك اتفاقات بشأن المزيد من التبادلات. آمل أن نتمكن من استعادة المزيد من جنودنا من الأسر. هناك اتفاق على عودة 1200 جندي".

وأوضح أنهم اقترحوا عقد اجتماع للقادة في إسطنبول لإنهاء الحرب مع الجانب الروسي.

وأضاف: "نحتاج إلى إنهاء الحرب، وسيبدأ هذا على الأرجح باجتماع للقادة. من المحال التعامل معهم بطريقة أخرى".

وأردف: "نحتاج إلى جدول أعمال لاجتماع القادة. المهم هو أننا دائما ما نطرح هذه القضية علنا. والآن بدأ الروس بالتحدث معنا بشأنها".

والأربعاء، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

واحتضنت إسطنبول في مايو ويونيو الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.