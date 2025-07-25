ما يرفع حصيلة وفيات المجاعة منذ أكتوبر 2023 إلى 122 فلسطينيا بينهم 83 طفلا، وفق مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش للأناضول

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، وفاة 9 فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة جراء سياسة التجويع الإسرائيلية التي تتزامن مع حرب إبادة جماعية متواصلة منذ 22 شهرا.

وقال المدير العام لوزارة الصحة منير البرش، للأناضول: "ارتقى 9 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​