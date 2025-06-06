استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة

استشهد طفل فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال غرب مدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة.

ويتعرض وسط وشمال خان يونس منذ صباح اليوم لغارات وقصف مدفعي إسرائيلي متواصل، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلي، وإطلاق نار مستمر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات جيش الاحتلال هجوما عدوانيا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 677ر54 مواطنا، أغلبيهم من الأطفال والنساء، وإصابة 530ر125 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.