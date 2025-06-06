وجه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، دعوة إلى نظيره الهندي، ناريندرا مودي، لحضور قمة مجموعة السبع التي ستُعقد في كندا، وذلك رغم التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعلن مكتب كارني عن هذه الخطوة، اليوم الجمعة، عقب مكالمة هاتفية جرت بين رئيسي الحكومتين.

وقالت أوتاوا، إن الجانبين ناقشا أيضا العلاقات التقليدية الوثيقة بين كندا والهند، ومنها الروابط الاجتماعية العميقة والشراكات الاقتصادية الهامة.

ومن المقرر أن تُعقد قمة مجموعة السبع للدول الغربية الديمقراطية ذات الاقتصادات القوية في مقاطعة ألبرتا الكندية في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يحضرها أيضا المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مودي لاحقا مشاركته في القمة التي ستُعقد في ألبرتا، حيث كتب على منصة إكس: "سعيد بتلقي مكالمة من رئيس الوزراءالكندي مارك كارني، وهنأته على فوزه في الانتخابات مؤخرا وشكرته على دعوته لي لحضور قمة مجموعة السبع في كاناناسكيس في وقت لاحق من هذا الشهر."

وأضاف رئيس الوزراء الهندي: "أتطلع إلى لقائنا خلال القمة."

وتعود خلفية الخلاف بين كندا والهند إلى مقتل الناشط السيخي هارديب سينج نيجار في يونيو 2023 بمقاطعة بريتش كولومبيا الكندية.

وأدى هذا الحادث إلى توتر شديد في العلاقات الثنائية، إذ اتهم رئيس الوزراء الكندي آنذاك، جاستن ترودو، الحكومة الهندية بالمسئولية عن عملية الاغتيال التي استهدفت نيجار، وهو ما رفضته نيودلهي بشدة.

وكان نيجار من أبرز الداعين لإقامة دولة سيخية مستقلة في الهند. وكانت السلطات الهندية تلاحقه منذ فترة طويلة، واتهمته بممارسة "الإرهاب".

يذكر أن كندا تحتضن أكبر جالية من السيخ خارج الهند، حيث يبلغ عدد أفرادها حوالي 800 ألف شخص.