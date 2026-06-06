 وزير الأوقاف: الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت انتهاك للقانون الدولي وحق الجوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الأوقاف: الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت انتهاك للقانون الدولي وحق الجوار

فهد أبو الفضل
نشر في: السبت 6 يونيو 2026 - 3:14 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 3:14 م

أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الاعتداءات الإيرانية الأثيمة المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى دولة الكويت الشقيقة، التي ألحقت أضرارًا بعدد من الأعيان المدنية ذات الحرمة القانونية القاطعة، بما يشكّل انتهاكًا لسيادة البلدين الشقيقين.

وقال: إن هذا العدوان الإيراني المتكرر على دول الجوار لا يقوم له سبب ولا يستقيم له مبرر؛ بل هو محض مخالفة لكل الأعراف والقوانين، ومساس خطير بحق الجوار، وتصعيد في غير محله ولا موضعه، ويزيد في التوترات وبواعث التصعيد في منطقة الخليج العربي خصوصًا والمنطقة عمومًا".

وأَاف: "حريٌّ بكل ذي عقل ودين أن يحفظ حق الجوار والأخوة، وأن يُعلي لغة الحوار والعقل، وألا يوزر من لا وزر له".


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