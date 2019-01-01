حشود كبيرة تشهد انطلاق مهرجان سان فيرمين للثيران في إسبانيا

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احتشد محبو الركض أمام الثيران في الميدان الرئيسي بمدينة بامبلونا الإسبانية يوم السبت ليشهدوا انطلاق فعاليات مهرجان سان فيرمين السنوي بالمدينة الواقعة في شمال البلاد.

وارتدى الحضور قمصانا وسراويل بيضاء ولوحوا بمناديل حمراء بينما كانوا يرقصون ابتهاجا بهذه الفعالية السنوية.

وبحلول منتصف النهار (1000 بتوقيت جرنتش)، انطلقت الألعاب النارية التقليدية التي تعرف باسم تشوبيناثو إيذانا ببدء الاحتفالات التي تشهد في الثامنة من صباح كل يوم من أيام المهرجان مطاردة الثيران لأشخاص يركضون أمامها لمسافة تصل إلى 800 متر في شوارع ضيقة بالمدينة.

ويشارك ما يربو على مليون شخص في هذا المهرجان كل عام، مما يمنح دفعة كبرى للاقتصاد المحلي.

ورغم تنظيم عدة فعاليات للركض أمام الثيران في إسبانيا، فإن مهرجان سان فيرمين يثير الجدل حول معاملة الحيوانات.