علقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مشاهد تكدس أصحاب المعاشات أمام البنوك ومكاتب البريد أمس الأحد، قائلة إنها تابعت تلك المشاهد وتواصلت مع المحافظين وبنك ناصر الاجتماعي بخصوص هذا الشأن.



وعن سبب مشاهد الازدحام، أضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن أول أيام شهر يوليو صادف يوم إجازة البنوك فضلًا عن إجازة أيام الخميس والجمعة والسبت، ما جعل مستحقي المعاشات يتكدسون أمام البنوك ومكاتب البريد أمس الأحد، مؤكدة أنه تم عمل غرفة عمليات مع المحافظين لتفادي تكرار تلك المشاهد.



وأشارت إلى الوصول لنسبة 60% لصرف المستحقات والمعاشات عن طريق الماكينات، لافتة إلى أن التحول من نظام صرف المستحقات اليدوي إلى الميكنة تسبب في بذل كثير من الجهد والوقت، خاصة أن البنية التحتية يتم تطويرها أثناء العمل.



واستأنفت وزارة التضامن الاجتماعي أمس الأحد صرف معاشات شهر يوليو مصحوبة بالزيادة السنوية وإضافة الدفعة الأولى من مجمدات العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات.

